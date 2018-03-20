Удивительный мир Шагала в балете: в Таллинне вновь покажут завораживающее представление

Спектакль, созданный на основе яркого, красочного, эмоционального творчества Марка Шагала, будет интересен зрителям от 6 лет и старше. В постановке переплетаются авторская музыка популярных композиторов Симона Гольцмана и Маркуса Робама, костюмы известного эстонского дизайнера Триину Пунгиц, чарующие видеопроекциии от Кюлли Маристе. На сцене художественные образы воплощают танцоры Сильвер Соорск и Полина Жукова-Лазарчук.

Как и в творчестве самого Марка Шагала, в танцевальной постановке реальность и вымысел неразделимы, биографические факты и мир фантазии меняются местами, стирая различия между картиной и движением в танце, сном и осознанностью, радостью и грустью.

«Основной художественный принцип творчества Марка Шагала для меня, - говорит хореограф Мария Гольцман, - это левитация, отрыв от земли с ее ежедневными привязанностями и уход в свободное парение. Посмотрите на его творчество. Картины Марка Шагала - вся жизнь как прогулка по воздуху. Встреча с Беллой (его супругой) и ее присутствие в жизни художника даже после своего ухода - как основная сюжетная завязка спектакля, передает зрителю ключ к прочтению биографии художника, а дальше зритель свободен улететь в своем понимании и увидеть то, что увидится, следуя за нашим танцем!»