Вы все знаете Кейт Мосс... Но она и в подметки не годится своей 20-летней сестре
20 марта 2018 г., 18:10
20-летняя сестра знаменитой британской модели Кейт Мосс опубликовала пикантный снимок в ванной, прикрываясь пеной и книгой. Лотти Мосс начала карьеру модели несколько лет назад, подписав контракт с британским агентством Storm. С этим же агентством когда-то подписала свой первый контракт и Кейт Мосс.
В 2016 году Лотти украсила обложку французского Vogue и до сих пор продолжает развивать карьеру модели.
В 2017 году Карл Лагерфельд выбрал ее героиней рекламной кампании очков Chanel.