вторник, 20 марта 2018 г.
«Олег Табаков скончался, когда открыто поддержал политику Кремля и президента России Владимира Путина» Сергей Талк
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Вы все знаете Кейт Мосс... Но она и в подметки не годится своей 20-летней сестре

Вы все знаете Кейт Мосс... Но она и в подметки не годится своей 20-летней сестре

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Scanpix

20-летняя сестра знаменитой британской модели Кейт Мосс опубликовала пикантный снимок в ванной, прикрываясь пеной и книгой. Лотти Мосс начала карьеру модели несколько лет назад, подписав контракт с британским агентством Storm. С этим же агентством когда-то подписала свой первый контракт и Кейт Мосс.

Лотти Мосс.

ФОТО: PATRICK KOVARIK/AFP

В 2016 году Лотти украсила обложку французского Vogue и до сих пор продолжает развивать карьеру модели.

ФОТО: KGC-102/189/160/Max Tollworthy/GoffPhotos.com

В 2017 году Карл Лагерфельд выбрал ее героиней рекламной кампании очков Chanel.

ФОТО: PATRICK KOVARIK/AFP

ФОТО: OLIVIA HARRIS/REUTERS

Читать также

Актуально

НАВЕРХ