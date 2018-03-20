Вы все знаете Кейт Мосс... Но она и в подметки не годится своей 20-летней сестре

20-летняя сестра знаменитой британской модели Кейт Мосс опубликовала пикантный снимок в ванной, прикрываясь пеной и книгой. Лотти Мосс начала карьеру модели несколько лет назад, подписав контракт с британским агентством Storm. С этим же агентством когда-то подписала свой первый контракт и Кейт Мосс.