Жуть! В Подмосковье проституток выгнали на мороз в одних трусах (ВИДЕО)
20 марта 2018 г., 18:48
Девушки умоляли местных жителей помочь им, указывая, что их телефоны и верхняя одежда остались в бытовке.
В одном из районов города Люберцы в Подмосковье двух темнокожих проституток выгнали на мороз, не дав одеться, сообщает телеграм-канал Mash. Как оказалось, это сделал охранник местной парковки, пишет Life.ru.
Дрожащих от холода девушек заметили местные жители. На одной из них было только нижнее белье, а на второй — спортивные брюки и тапочки.
— Пожалуйста, помогите. Мне холодно! Наши телефоны и одежда там, — умоляли девушки, показывая на бытовку.
Очевидцы помогли проституткам забрать у охранника парковки одежду и мобильники. Подробности произошедшего устанавливаются.