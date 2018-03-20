Жуть! В Подмосковье проституток выгнали на мороз в одних трусах (ВИДЕО)

В одном из районов города Люберцы в Подмосковье двух темнокожих проституток выгнали на мороз, не дав одеться, сообщает телеграм-канал Mash. Как оказалось, это сделал охранник местной парковки, пишет Life.ru.

Дрожащих от холода девушек заметили местные жители. На одной из них было только нижнее белье, а на второй — спортивные брюки и тапочки.

— Пожалуйста, помогите. Мне холодно! Наши телефоны и одежда там, — умоляли девушки, показывая на бытовку.