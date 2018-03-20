СМИ выяснили, зачем Пугачева и Галкин тайно возили детей на Кипр

Они пробыли на острове всего два дня, за которые успели уладить дела, связанные с покупкой недвижимости и получением кипрского гражданства.

StarHit выяснил, что в прошлом году Пугачева и Галкин купили просторные апартаменты в одном из удобных и современных районов Лимассола. Сделку тогда сопровождал кипрский адвокат Семен Погосян.

По словам риэлторов, апартаменты Пугачевой и Галкина находятся в районе Неаполис, расположенного на границе старого города и туристической зоны. Специалисты называют этот проект «уникальным, с внушительной инфраструктурой, огромными зелеными территориями».