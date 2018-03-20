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  • Шесть пагубных привычек, избавиться от которых необходимо немедленно

Шесть пагубных привычек, избавиться от которых необходимо немедленно

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Пара. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Phovoi R./PhanterMedia/Scanpix

Конечно же, всем известно об элементарных правилах поведения, в рамках которых ковыряние в ушах или перебивание оппонента считается моветоном. Однако, кроме этих аспектов, есть несколько неприемлемых манер.

Перечень качеств, подлежащих переоценке, во избежание стыда, пишет Sex-news.ru.

1. Перекладывание обязательств на других лиц

Наихудшей привычкой является неумение вовремя принять решение, это характеризует человека слабым и ненадежным. Необходимо уметь держать ответ за поступки вместо перекладывания обязанностей на других.

2. Бесконечно питать надежды

Когда взрослые постоянно твердят детям о том, что нужно держаться за якорь спасения до последнего, со временем это входит в привычку. В результате этого, человек постоянно верит в то, что проблема решится сама, не предпринимая ничего конкретного, признает sex-news.ru. 

3. Соревноваться без какой-либо необходимости

Здравая конкуренция – это очень хорошо. Но когда человек пытается быть активным абсолютно во всем, скорее, это его неуверенность, нежели идеальность. По прошествии времени подобное поведение сродни стремлению показать себя лучше остальных и неадекватному принятию реальности. Врачи-психологи советуют делать упор на свои сильные качества и принять факт того, что всегда были, есть и будут люди, в чем-то превосходящие.

4. Жить в угоду другим

Людям, ожидающим неизменного одобрения от окружения, следует подумать о своей значимости. Скорее это неуверенность в своих силах, в результате чего, хочется частой похвалы и восхищения их талантами.

Утверждение психологов гласит о том, что нельзя жить в угоду другим, тем самым растрачивая впустую свои силы и время. Иначе в преклонные годы неминуемы горечь и сожаление о попытках удовлетворить чужие потребности больше своих.

5. Постоянное использование окружающих

Манипуляция другими или разрешение вопросов чужими руками не приветствовались никогда. Вместе с этим, присутствует риск потери людей, которым может надоесть то, что их всегда используют. Для того, чтобы не быть одиноким, в жизни необходимо добиваться всего собственными силами.

6. Сравнивание себя с окружающими

Когда человек сравнивает себя с другими людьми, а после чего огорчается, что он не такой, к примеру, успешный, как другие, это может привести к длительной депрессии и разочарованности. Дабы избежать подобной проблемы, необходимо сконцентрироваться на своих потребностях, понять и принять свою уникальность, не смотря по сторонам.

Нужно постараться понять: нет ничего страшного в том, что жизнь не соответствует прописным нормам, важно обрести комфорт в этом положении.

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