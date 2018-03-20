вторник, 20 марта 2018 г.
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  • Фото, шокировавшее соцсети: у мужа эстонской красотки шесть пальцев!?

Фото, шокировавшее соцсети: у мужа эстонской красотки шесть пальцев!?

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ФОТО: Kuvatõmmis Instagramist

Неделю назад эстонская легкоатлетка Грете Шадейко и игрок в американский футбол Роберт Гриффин III стали мужем и женой. Сразу после свадьбы пара и их восьмимесячная дочь Глория отправились в медовый месяц.

Грете охотно делится в социальных сетях снимками с семейного отдыха. Один из таких снимков напугал пользователей сети. «Мне кажется, или на правой ноге у него шесть пальцев?» - пишет комментатор.

Смотрите фото и судите сами!

A post shared by Grete Griffin (@gretegiii) on

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