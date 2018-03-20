Фото, шокировавшее соцсети: у мужа эстонской красотки шесть пальцев!?
20 марта 2018 г., 14:00
Неделю назад эстонская легкоатлетка Грете Шадейко и игрок в американский футбол Роберт Гриффин III стали мужем и женой. Сразу после свадьбы пара и их восьмимесячная дочь Глория отправились в медовый месяц.
Грете охотно делится в социальных сетях снимками с семейного отдыха. Один из таких снимков напугал пользователей сети. «Мне кажется, или на правой ноге у него шесть пальцев?» - пишет комментатор.
Смотрите фото и судите сами!