Выберите карту и получите совет, как вновь доверять людям!

Как мы можем доверять людям, после того, как нас в прошлом предали?
Быть преданным - очень тяжелый опыт для всех, это похоже на личную атаку на нашу честность и добрые чувства. Много раз, столкнувшись с такой ситуацией, некоторые люди просто предпочитают изолироваться от всего и всех, пишет Esotericblog.ru.
Если вы сталкивались с такой ситуацией и теперь не знаете, как доверять людям, выберите карту и получите совет!
Карта № 1
Когда вам наносят подобный урон, вы можете буквально застопориться от гнева. Поэтому, чтобы снова довериться людям, вы должны исцелить ту энергию, которая разрушает вас. У вас возникло чувство гнева за то, что произошло, потому что они воспользовались вами, потому что они смеялись вам в лицо, и вы можете бесконечно продолжать перечислять эти причины. Но вы должны понять, что благодаря этому, вы не излечитесь, вы не сможете двигаться вперед.
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Итак, осознайте, что гнев - это глубокая, скрытая печаль; лучше поплачьте, пусть слезы очистят все, что вы испытываете, чтобы вы пришли к истинному исцелению. Гнев только навредит вам.
Карта № 2
Чтобы снова начать доверять людям, вы должны простить себя за то, что не слушали себя, за то, что были слепы и глухи, когда все признаки указывали на предательство. Возможно, именно поэтому теперь вы страдаете.
Это может быть связано с вашей бывшей любовью, другом, работой. Прекратите думать, "а что если бы я сделал не так, а вот так...".
Карта № 3
Чтобы исцелиться вам нужно перестать обвинять других и жалеть себя за то, что вашим доверием воспользовались. Да, это правда, что другой человек (бывший партнер, друг, босс, родственник, сосед и так далее) оказался не тем, что он не думал о вреде, который он мог причинить вам, но чтобы исцелиться, вы должны спросить себя, а какова же лично ваша ответственность в этих событиях.
Может быть, вы были очень уверенны, очень упрямы, но теперь это неважно, сейчас пришло время созреть и увидеть свою ответственность в том, что произошло, чтобы вы могли исцелить свою рану, чтобы вновь могли доверять людям.