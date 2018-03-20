Выберите карту и получите совет, как вновь доверять людям!

Быть преданным - очень тяжелый опыт для всех, это похоже на личную атаку на нашу честность и добрые чувства. Много раз, столкнувшись с такой ситуацией, некоторые люди просто предпочитают изолироваться от всего и всех, пишет Esotericblog.ru.

Если вы сталкивались с такой ситуацией и теперь не знаете, как доверять людям, выберите карту и получите совет!

Карта № 1

Когда вам наносят подобный урон, вы можете буквально застопориться от гнева. Поэтому, чтобы снова довериться людям, вы должны исцелить ту энергию, которая разрушает вас. У вас возникло чувство гнева за то, что произошло, потому что они воспользовались вами, потому что они смеялись вам в лицо, и вы можете бесконечно продолжать перечислять эти причины. Но вы должны понять, что благодаря этому, вы не излечитесь, вы не сможете двигаться вперед.

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Итак, осознайте, что гнев - это глубокая, скрытая печаль; лучше поплачьте, пусть слезы очистят все, что вы испытываете, чтобы вы пришли к истинному исцелению. Гнев только навредит вам.

Карта № 2

Чтобы снова начать доверять людям, вы должны простить себя за то, что не слушали себя, за то, что были слепы и глухи, когда все признаки указывали на предательство. Возможно, именно поэтому теперь вы страдаете.

Это может быть связано с вашей бывшей любовью, другом, работой. Прекратите думать, "а что если бы я сделал не так, а вот так...".

Карта № 3

Чтобы исцелиться вам нужно перестать обвинять других и жалеть себя за то, что вашим доверием воспользовались. Да, это правда, что другой человек (бывший партнер, друг, босс, родственник, сосед и так далее) оказался не тем, что он не думал о вреде, который он мог причинить вам, но чтобы исцелиться, вы должны спросить себя, а какова же лично ваша ответственность в этих событиях.