В Дубае арестовали русскую модель, которая выжила после схватки с маньяком

Девушке пришлось прыгать с высоты 6-го этажа, чтобы спастись от разъяренного мужчины, однако при падении она сломала позвоночник. В тюрьму её доставили прямо с больничной койки.
Россиянку Екатерину Стецюк, которая чудом спаслась от убийцы, выпрыгнув из окна отеля в Дубае, поместили под стражу в ОАЭ. Об этом сообщает телеканал "Вести Иркутск" со ссылкой на родственников 22-летней девушки, пишет Лайф.
По имеющейся информации, предполагаемый маньяк после задержания выдвинул россиянке встречные обвинения, написав заявление в полицию. Суть претензий к пострадавшей пока не ясна.
В российском Генконсульстве в Дубае отказались пролить свет на подробности задержания Екатерины, сославшись на то, что сама девушка не давала согласия распространять информацию о предъявляемых ей обвинениях.
— Согласно закону о неразглашении персональных данных, без разрешения лица, в отношении которого проходит следствие, мы не можем предоставить вам информацию, — сообщили дипломаты журналистам "КП-Иркутск".
Екатерина успела сообщить близким о своём задержании. Девушку забрали в тюрьму прямо из больничной палаты, где она проходила реабилитациюпосле двух оперативных вмешательств. Самым опасным последствием ее падения из окна стал перелом позвоночника, и врачи отказываются давать прогнозы относительно того, как скоро пациентка сможет вернуться к нормальной жизни. Ранее сообщалось, что россиянка не может самостоятельно передвигаться, однако шансы на выздоровление есть: костный мозг оказался не повреждён, что значительно увеличивает шансы на успех.