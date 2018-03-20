В Дубае арестовали русскую модель, которая выжила после схватки с маньяком

Россиянку Екатерину Стецюк, которая чудом спаслась от убийцы, выпрыгнув из окна отеля в Дубае, поместили под стражу в ОАЭ. Об этом сообщает телеканал "Вести Иркутск" со ссылкой на родственников 22-летней девушки, пишет Лайф.

По имеющейся информации, предполагаемый маньяк после задержания выдвинул россиянке встречные обвинения, написав заявление в полицию. Суть претензий к пострадавшей пока не ясна.

A post shared by Katrin🎭 (@black_jack_lady) on Oct 7, 2017 at 10:03pm PDT

В российском Генконсульстве в Дубае отказались пролить свет на подробности задержания Екатерины, сославшись на то, что сама девушка не давала согласия распространять информацию о предъявляемых ей обвинениях.

— Согласно закону о неразглашении персональных данных, без разрешения лица, в отношении которого проходит следствие, мы не можем предоставить вам информацию, — сообщили дипломаты журналистам "КП-Иркутск".