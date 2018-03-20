Про Львов - в точку! Вот как проявляют любовь и заботу все знаки Зодиака

Овен

Вы становитесь просто супер заботливым в таких ситуациях, вы даже можете начать спорить или ссориться с кем-то из-за человека, который вам не безразличен! Вы определенно хотите, чтобы этот человек знал, что вы всегда готовы поддержать его. Чаще всего вы проявляете внимание к определенному человеку, отправляясь с ним на приключения и даря незабываемые впечатления!

Телец

Когда вам кто-то нравится, вы проявляете это посредством того, что готовите или печете для них что-то с особым удовольствием, отправляете им цветы и бесконечные сообщения.

Близнецы

Кажется достаточно банальным, но когда вам кто-то нравится, вы просто общаетесь с этим человеком. Вам нравится разговаривать с этим человеком. Однако, когда вам действительно нравится кто-то, вы больше слушаете, чем говорите; вы задаете много вопросов и внимательно прислушиваетесь к ответам.

Когда кто-то, кто вам не безраличен, выражает свое мнение по определенному вопросу, вы принимаете это во внимание, даже если оно не соответствует вашей собственной точке зрения.

Рак

Когда вам кто-то нравится, вы все время хотите быть рядом с ним. Вы делаете все возможное, чтобы выслушать их проблемы или праздновать их маленькие победы. Вы хотите, чтобы они осознали, насколько лучше станет их жизнь, когда вы будете рядом с ними.

Лев

Когда вам кто-то нравится, ваша щедрость увеличивается в разы. Вы хотите одарить их дорогими, но обдуманными подарками. Вы хотите, чтобы они понимали, как они вам нравятся и что вы всегда готовы их поддержать, когда им это будет нужно!

Дева

Когда вам кто-то нравится, вы можете не говорить им об этом напрямую, но вы будете всячески стараться показать это. Если у них возникают какие-то проблемы, вы сразу же приходите на помощь.

Весы

Когда вам кто-то нравится, вы хотите делиться с ним всем, что происходит в вашей жизни, чтобы они могли лучше узнать вас. Вы также хотите, чтобы они поняли, что они особенные для вас, и что вы не открываетесь перед всеми.

Вы можете делать все это поверхностно, но если вам действительно нравится кто-то, вы будете страраться углубляться в отношения, чтобы установить реальную прочную связь.

Скорпион

Когда вам кто-то нравится, вы начинаете пользоваться своей интуицией. Вы удивляете их тем, что всегда точно знаете, что им нужно.

Если у них был тяжелый день, вы предлагаете им сходить на массаж, или если они одержали небольшую победу, вы помогаете им ее оригинально отпраздновать. Вы удивляете их, когда им нужно что-то, что помогло бы им взбодриться, и вы всегда уделяете им внимание даже когда они думают, что не заслужили этого.

Стрелец

Вы любите быть постоянно в движении, находить новые места, встречать новых людей, но когда вам кто-то нравится, вы хотите все время быть с ним. Когда они разговаривают с вами, вы действительно слушаете их, и вы не притворяетесь, что слушаете, а на самом деле, размышляете о своем следующем большом приключении.

Козерог

Возможно, вы немного застенчивы. Вы волнуетесь, что вы скажете что-то не то, поэтому вы волнуетесь, когда находитесь рядом с человеком, который вам нравится.

Вы даете ему фантастические советы и предлагаете свою помощь для достижения их целей.

Водолей

Вы будете выполнять поручения или обязанности за человека, который вам нравится, особенно если он не любит делать это самостоятельно. На самом деле счастье человека, который вам нравится, становится вашей главной заботой, вы пытаетесь придумать разные новые способы, с помощью которых вы сможете показать им, насколько они вам нравятся!

Рыбы