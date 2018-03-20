Родившая Исинбаева стала копией Варнавы

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Елена Исинбаева опубликовала фотографию, на которой, судя по комментариям, ее мало кто узнал. На снимке прославленная спортсменка запечатлена в темных очках и с осветленными прядями волос на голове. "Как вам моя новая прическа?" – поинтересовалась мнением подписчиков Исинбаева.

A post shared by Yelena Isinbaeva (@isinbaevayelena) on Mar 19, 2018 at 11:34am PDT

Многочисленные поклонники выразили восторг, а особо внимательные фанаты заявили, что Елена удивительно похожа на звезду Comedy Woman Екатерину Варнаву. "На юмористку Варнаву стали очень похожи", "мне одной кажется что на меня смотрит катя Варнава? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Я подумала Варнава на меня смотрит", " се шикарно, но губы оставь свои", "супер!! очень красиво", "Очень вам идет!", "отличная смена имиджа!", "Хорошо, посвежела, похорошела,и все сеченые кончики отрезала", – высказались пользователи Сети.