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Родившая Исинбаева стала копией Варнавы

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ФОТО: Alexander Shcherbak/Alexander Shcherbak/TASS

Родившая сына Елена Исинбаева внесла коррективы в свой образ. По мнению многих поклонников, прославленная спортсменка стала похожа на юмористку Екатерину Варнаву, пишет Дни.ру.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Елена Исинбаева опубликовала фотографию, на которой, судя по комментариям, ее мало кто узнал. На снимке прославленная спортсменка запечатлена в темных очках и с осветленными прядями волос на голове. "Как вам моя новая прическа?" – поинтересовалась мнением подписчиков Исинбаева.

Многочисленные поклонники выразили восторг, а особо внимательные фанаты заявили, что Елена удивительно похожа на звезду Comedy Woman Екатерину Варнаву. "На юмористку Варнаву стали очень похожи", "мне одной кажется что на меня смотрит катя Варнава? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Я подумала Варнава на меня смотрит", " се шикарно, но губы оставь свои", "супер!! очень красиво", "Очень вам идет!", "отличная смена имиджа!", "Хорошо, посвежела, похорошела,и все сеченые кончики отрезала", – высказались пользователи Сети.

Напомним, 14 февраля Елена Исинбаева родила сына, о чем рассказала в своем Instagram. Имя мальчика счастливая спортсменка предпочла не афишировать. По некоторой информации, ребенок появился на свет в Монте-Карло. Прославленная легкоатлетка стала мамой во второй раз – у них с мужем Никитой Петиновым есть трехлетняя дочь Ева.

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