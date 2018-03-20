Мурашки по коже: на пляже в США нашли родственника лох-несского чудовищa

Джефф Уоррен и его сын были в Национальном заповеднике дикой природы, к северу от острова Сент-Саймонс в Джорджии, в пятницу, 16 марта, когда они натолкнулись на таинственное существо на берегу острова.

ФОТО: Kuvatõmmis/Youtube

Уоррен сначала он подумал, что это мертвый тюлень, но потом, когда приблизился, он увидел, что существо больше похоже на лохнесское чудовище. Американец рассказал, что у непонятного животного были маленькие зубы и два плавника.