Мурашки по коже: на пляже в США нашли родственника лох-несского чудовищa

В конце прошлой недели неопознанное животное было обнаружено Джеффом на одном из пляжей США. Очевидец рассказал, что существо было около 4-5 футов в длину, сообщает Newsweek.
Джефф Уоррен и его сын были в Национальном заповеднике дикой природы, к северу от острова Сент-Саймонс в Джорджии, в пятницу, 16 марта, когда они натолкнулись на таинственное существо на берегу острова.
Уоррен сначала он подумал, что это мертвый тюлень, но потом, когда приблизился, он увидел, что существо больше похоже на лохнесское чудовище. Американец рассказал, что у непонятного животного были маленькие зубы и два плавника.
Является ли это существо морским монстром или просто необычной рыбой? Пока это остается загадкой. Однако, уже высказываются мнения, что существо очень похоже на легендарное лох-несское чудовище, каким его описывали очевидцы.