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  • Мурашки по коже: на пляже в США нашли родственника лох-несского чудовищa

Мурашки по коже: на пляже в США нашли родственника лох-несского чудовищa Смотрите видео!

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ФОТО: Rights Managed/Mary Evans / Pharcide/Scanpix

В конце прошлой недели неопознанное животное было обнаружено Джеффом на одном из пляжей США. Очевидец рассказал, что существо было около 4-5 футов в длину, сообщает Newsweek

Джефф Уоррен и его сын были в Национальном заповеднике дикой природы, к северу от острова Сент-Саймонс в Джорджии, в пятницу, 16 марта, когда они натолкнулись на таинственное существо на берегу острова.

ФОТО: Kuvatõmmis/Youtube

Уоррен сначала он подумал, что это мертвый тюлень, но потом, когда приблизился, он увидел, что существо больше похоже на лохнесское чудовище. Американец рассказал, что у непонятного животного были маленькие зубы и два плавника. 

Является ли это существо морским монстром или просто необычной рыбой? Пока это остается загадкой. Однако, уже высказываются мнения, что существо очень похоже на легендарное лох-несское чудовище, каким его описывали очевидцы.

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