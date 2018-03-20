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  • Эта галерея - просто бомба: сексуальные гости вечеринки Baile-Bon Russian Style взорвали танцпол!

Эта галерея - просто бомба: сексуальные гости вечеринки Baile-Bon Russian Style взорвали танцпол!

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В пятницу, 16 марта, в ночном клубе PRIVÉ состоялась самая яркая русская вечеринка города - BAILE-bon RUSSIAN STYLE.

Music Factory и Bacardi подарили гостям настоящий праздник - BAILE-bon RUSSIAN STYLE - фейерверк красок, зажигательных ритмов и открытых чувств!

DJ Bell радовал гостей популярной музыкой - лучшими зарубежными и русскими хитами, разогрев гостей вечеринки так, что невероятный фейерверк эмоций буквально взорвал танцпол! Разгоряченные гости разошлись не на шутку –шампанское - рекой и танцы до утра – праздник удался!

В программе вечера опытный инструктор Jorge Hinojosa (Ecuador) провел экспресс-обучение основным движениям латино. Гости с радостью приняли участие в шуточном танцевальном марафоне.

Зажигательные мулатки - создавали атмосферу незабываемого праздника, отвлекли от серых будней, унося в мир радужных красок, на настоящую карнавальную сказку!

Обворожительные танцовщицы латино-Go-Go добавили энергии шоу и радовали глаз.

Барабанное шоу, в процессе которого гости сами смогли «постучать» в барабан и раскрыть свой творческий потенциал, как всегда порадовало и заставило каждого влиться в атмосферу бесшабашного веселья! Вкусная смесь из фейерверка ритмов и эмоций побудила сердце биться сильнее! Но сексуальные носители опахала не дали сгореть в необузданной позитивной энергии счастья и веселья! Шоу внесло особую торжественность любимому мероприятию, сблизило и объединило гостей в карнавальной атмосфере!

Не пропусти и ты - прими участие в этом ярком и зрелищном событии!

Следующая вечеринка Baile-Bon состоится 20 АПРЕЛЯ, в ночном клубе PRIVÉ! Дополнительная информация и бронирование столиков: +372 55611877, marika@trai.ee Бронируй столик заранее и отдыхай с удовольствием! Больше информации на: www.bailebon.ee.

Смотрите галерею с вечеринки вверху новости! 

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