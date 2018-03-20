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Названа популярная группа, которая выступит этим летом на Õllesummer!

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ФОТО: Õllesummer

Хедлайнером пятничного праздничного дня фестиваля Õllesummer Festival станет самый успешный дуэт в британской музыкальной истории – Pet Shop Boys. Этот мегадуэт, исполняющий музыку в стиле электропоп, выступит 6 июля на главной сцене фестиваля в рамках своего мирового турне SUPER и обещает привезти в Эстонию масштабное световое шоу и всеми любимые хиты.

«Концерт Pet Shop Boys, который проходил на фестивале Õllesummer Festival пять лет назад, оказался самым успешным за все времена. Они назвали свой тур SUPER, поэтому у нас не было ни малейшего сомнения в том, что мы снова хотим видеть их на своем фестивале. Их преданное отношение к делу, музыка и энергетика – это что-то особенное, – комментирует главный организатор фестиваля Марье Хансар выбор пятничного хедлайнера.  – Pet Shop Boys – это уже второй после группы Franz Ferdinand объявленный хедлайнер, выступление которого войдет в программу фестиваля этого года. В ближайшее время появятся и другие хорошие новости», – добавила она.

Концерты дуэта Pet Shop Boys знамениты своими особенными световыми и лазерными шоу. По сравнению с предыдущими турами программа SUPER значительно более ритмичная, но немаловажен тот факт, что публика сможет услышать все знакомые и горячо любимые хиты. Во всем мире Pet Shop Boys продали более 50 миллионов альбомов, их песни не раз покоряли вершины мировых хит- парадов. На фестивале Õllesummer Festival Pet Shop Boys выступят в пятницу, 6 июля.

Дневной билет на фестиваль Õllesummer Festival стоит 23 евро и обеспечивает пропуск на таллиннское Певческое поле в любой день фестиваля на ваш выбор. Билеты на все дни, продающиеся в ограниченном количестве по цене 40 евро, обеспечивают право на посещение фестиваля в течение всего периода его проведения, то есть с 4 по 6 июля. Билеты в продаже на сайте Piletilevi и в пунктах продажи по всей Эстонии.

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