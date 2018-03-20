Названа популярная группа, которая выступит этим летом на Õllesummer!

«Концерт Pet Shop Boys, который проходил на фестивале Õllesummer Festival пять лет назад, оказался самым успешным за все времена. Они назвали свой тур SUPER, поэтому у нас не было ни малейшего сомнения в том, что мы снова хотим видеть их на своем фестивале. Их преданное отношение к делу, музыка и энергетика – это что-то особенное, – комментирует главный организатор фестиваля Марье Хансар выбор пятничного хедлайнера. – Pet Shop Boys – это уже второй после группы Franz Ferdinand объявленный хедлайнер, выступление которого войдет в программу фестиваля этого года. В ближайшее время появятся и другие хорошие новости», – добавила она.

Концерты дуэта Pet Shop Boys знамениты своими особенными световыми и лазерными шоу. По сравнению с предыдущими турами программа SUPER значительно более ритмичная, но немаловажен тот факт, что публика сможет услышать все знакомые и горячо любимые хиты. Во всем мире Pet Shop Boys продали более 50 миллионов альбомов, их песни не раз покоряли вершины мировых хит- парадов. На фестивале Õllesummer Festival Pet Shop Boys выступят в пятницу, 6 июля.