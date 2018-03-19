Причина смерти Табакова шокировала врачей

Табаков долгие годы пользовался услугами частной клиники в столице Урала. Однако свердловский друг актера – директор завода "Пневмостроймашина" Анатолий Павлов не верит в "стоматологическую" версию смерти артиста.

"Слухи про сепсис и зубные импланты – это самая настоящая хрень! Я знаю одно: Олег ходил в московскую стоматологическую поликлинику и жаловался потом, что ему там сделали что-то не то. Говорил, что болит", – цитирует товарища актера сайт "Комсомольская правда". Судя по реакции, такой вариант причины смерти Табакова его шокировал. Примечательно, что Анатолий Павлов – владелец стоматологической клиники "Мегадента" в Екатеринбурге. И Табаков долгие годы лечил зубы именно там.

Удивился постановке вопроса и лечащий врач Олега Табакова из клиники "Мегадента" Илья Шатров, отказавшись давать комментарий. "Поставьте себя на место лечащего врача. Вам кто-то задает вопрос о пациенте. Вы с кем-то будете это обсуждать? Детали лечения пациента, даже если таковой был, могут затребованы только в письменном виде у администрации. Это все!", – сказал, как отрезал медик.

В свою очередь инсайдер, занимающий высокую должность в сфере стоматологии Свердловской области, пожелавший остаться анонимным, "зубную" версию не стал отклонять. "Почему Табаков ездил лечить зубы сюда? Думаете, он страсть как любил Екатеринбург? Нет! Просто Анатолий Иванович Павлов спонсировал лечение. Естественно, это было по дружбе – без документов, без истории болезни. А потом мог развиться сепсис. И вот вам уже последствия", – заявил собеседник.

Однако он не исключил, что это все-таки могут быть всего лишь домыслы, поскольку сепсис развивается сразу. "Табаков был последний раз в Екатеринбурге больше года назад. Поэтому не исключено, что все это – слухи. В любом случае здесь абсолютно недоказуемая ситуация. Нет документов – ни финансовых, ни клинических", – резюмировал источник.