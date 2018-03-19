Смотри: Ольга Бузова поразила лесбийским фото из бани

На нем она запечатлена в бане с подругой. Ольга Бузова разместила в своем Instagram кадр, на котором она предстала в купели с подругой Олесей Маршевской. На нем она целует ее в щеку. В руках они держат бокалы с соком. Снимок получился столь откровенным, что пользователи Сети заподозрили, что телезвезда, которая в последнее время часто жаловалась на отсутствие нормальных мужчин в своем окружении, переключила свое внимание на женщин, пишет 7d.org.ua.