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Смотри: Ольга Бузова поразила лесбийским фото из бани

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Ольга Бузова

ФОТО: Scanpix

Сегодня популярная ведущая и исполнительница Ольга Бузова опубликовала в своем микроблоге весьма интимный снимок.

На нем она запечатлена в бане с подругой. Ольга Бузова разместила в своем Instagram кадр, на котором она предстала в купели с подругой Олесей Маршевской. На нем она целует ее в щеку. В руках они держат бокалы с соком. Снимок получился столь откровенным, что пользователи Сети заподозрили, что телезвезда, которая в последнее время часто жаловалась на отсутствие нормальных мужчин в своем окружении, переключила свое внимание на женщин, пишет 7d.org.ua.

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