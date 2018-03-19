Близкая подруга семьи Табакова рассказала, как он пять лет боролся с раком

«Пять лет назад случился удар судьбы — Олег Павлович заболел. Сейчас об этом уже можно говорить, потому что есть странные истории, слухи. У него диагностировали сложное онкологическое заболевание. Он не смирился с этим и не впал в отчаяние. Болезнь отступила. И отступила она, я могу сказать, только благодаря поддержке Марины. Она сделала все для него, и он за эти пять лет ни разу не потерял самообладание», — прокомментировала Пузырева.