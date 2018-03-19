Жена 78-летнего Эммануила Виторгана намерена стать матерью во второй раз

В новом выпуске программы «Ты не поверишь!» Эммануил Виторган рассказал о своей дочери Этель, а также развеял слухи о суррогатном материнстве.

По словам знаменитого актера, его супруга Ирина Млодик родила девочку сама. Правда, молодой отец намекнул, что для этого им с женой пришлось прибегнуть к ЭКО.

«Ире пришлось несладко. Она несколько лет лечилась по-женски, чтобы в итоге познать эту огромную, невероятную радость. Но теперь она действительно счастлива», — заявил Эммануил Гедеонович.

Актер сообщил, что малышка родилась крепкой и здоровой: «Весила больше 4600 граммов, рост 54 сантиметра. Она, наверное, почувствовала, что ее отец высокий и крепкий мужчина, решила последовать нашей семейной традиции».

Виторган признался, что сейчас его супруга, впервые познавшая счастье материнства, намерена родить ему второго ребенка.

«После того, как девочка родилась, спустя неделю, она мне сказала, что хочет еще одного. Не важно, мальчика или девочку. Я, конечно, был ошарашен. Думал, что Ира устала, что ей нужен отдых, но она, видимо, считает иначе», — признался Эммануил Гедеонович.