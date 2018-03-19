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Видео: акробат Cirque du Soleil сорвался с высоты и погиб

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ФОТО: Michael Kass/AP/Scanpix

Опытный акробат цирка Cirque du Soleil погиб во время выступления в городе Тампа, штат Флорида. Об этом в воскресенье, 18 марта, сообщает Reuters.

Янн Арно работал в цирке более 15 лет. Он сорвался с высоты на сцену в субботу во время шоу VOLTA.

38-летний артист скончался от полученных травм в местной больнице. Представители цирка отметили, что несчастный случай стал шоком для команды.

Трюк, который выполнял Арно, считается относительно безопасным.

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