Мужчина, не будь тряпкой: пять хитростей, которые помогут тебе пережить разрыв отношений

Расставание — это мощная встряска всего организма, способная вогнать в эйфорию восторга или пучину отчаяния. Редко когда расставание становится обоюдным проектом, в котором нет пострадавших: зачастую кто-то один уходит от кого-то другого, пишет Menscult.ru.

Поэтому мы приготовили для тебя пять хитростей, которые помогут пережить расставание, если его инициатором выступил не ты, а твоя партнерша.

Не просматривай ее соцсети

Либо удали девушку из соцсетей, либо отпишись от нее. Не надо тратить часы на изучение новых фотографий, мелькающих в ее хронике, в попытках найти на них того, кто стал причиной изгнания твоей бритвы из ее ванной и твоего образа из ее сердца.

Раз и навсегда запомни: просмотр соцсетей бывших — деструктивное, жалкое, не стоящее мыслящего человека занятие. А сразу после расставания — еще и чрезвычайно болезненное.

Не придумывай для нее оправдания

Чтобы как-то смягчить удар от морального падения, наша психика спешит оправдать ту, кто тебя бросил. «Она просто не готова к серьезным отношениям, мы встречались-то всего 17 лет» или «Вовсе у меня не маленький пенис, это она не подумав ляпнула».

Не нужно. Плевать на то, что именно заставило девушку порвать с тобой. Главное, что все кончено, обратного пути нет.

Составь список жертв, на которые пошел ради нее

Продал любимую машину, чтобы вы съездили в отпуск? Перестал общаться с мамой? Отказался от булочек с корицей, потому что девушка считала корицу снадобьем дьявола?

Вспомни все то, ради чего ты когда-то отказался, чтобы быть с этой девушкой. Составь список. Немало, верно? А теперь торжественно верни в свою жизнь все пункты. Ведь теперь ты можешь.

Истреби напоминания об отношениях

Конечно, если тебя оставила мать твоих семерых детей, избавиться от совместных воспоминаний невозможно. Но если вы успели обзавестись лишь кастрюлями с вашими монограммами и постельным бельем с фотографиями из отпуска — смело от всего этого избавляйся.

Ты же не хочешь, чтобы совместно нажитое имущество в самый неожиданный момент выпрыгивало на тебя из шкафов, пробуждая сентиментальные воспоминания.

Обратись за поддержкой к друзьям

В конце концов, друзья для этого и нужны — чтобы злорадствовать, когда их друга снова бросили. Да и, признаться, ты успел подзабыть что это такое — вечерние посиделки в баре, ночные походы по клубам, первые лучи солнца, робко касающиеся небритого лица, когда выходишь на рассвете из отделения милиции...