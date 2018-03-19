Гол как сокол: у Олега Табакова не оказалось имущества

Как уверяет Eg, еще в конце 90-х, когда у Олега Табакова обнаружились проблемы со здоровьем, супруга Марина Зудина уговорила его переписать практически все на нее. В собственности Олега Табакова оставалось лишь 188 квадратных метров на Котельнической набережной, однако и эту квартиру он в 2000 году отписал любимой жене.

Вот так и получилось, что все движимое и недвижимое имущество покойного мэтра сейчас в руках вдовы. Как полагает издание, дети Зудиной и Табакова – сын Павел и дочь Мария – в накладе не останутся. Что касается сына артиста от первого брака, 57-летнего Антона, журналисты полагают, что он «не при делах».