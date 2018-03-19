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Гол как сокол: у Олега Табакова не оказалось имущества

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Олег Табаков

ФОТО: Scanpix

Вскрылись сенсационные данные относительно наследства Олега Табакова. По информации российских СМИ, на момент смерти за прославленным артистом не числилось ничего.

Как уверяет Eg, еще в конце 90-х, когда у Олега Табакова обнаружились проблемы со здоровьем, супруга Марина Зудина уговорила его переписать практически все на нее. В собственности Олега Табакова оставалось лишь 188 квадратных метров на Котельнической набережной, однако и эту квартиру он в 2000 году отписал любимой жене.

Вот так и получилось, что все движимое и недвижимое имущество покойного мэтра сейчас в руках вдовы. Как полагает издание, дети Зудиной и Табакова – сын Павел и дочь Мария – в накладе не останутся. Что касается сына артиста от первого брака, 57-летнего Антона, журналисты полагают, что он «не при делах».

Ранее стало известно, что Антон Табаков окончательно перебрался с семьей в Европу. На заработанное на ресторанном бизнесе, который он успешно продал, сын актера якобы прикупил домик на границе Италии и Франции – неподалеку от Рокебрюн-Кап-Мартен, где в свое время любили отдыхать Коко Шанель, Грета Гарбо и Уинстон Черчилль.

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