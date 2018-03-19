Фотограф хотел разрушить мифы о стриптизершах, но увлекся и показал большее

На создание проекта Джейсона вдохновила активная ночная жизнь города Портленда — ему захотелось сделать серию снимков стриптизёрш и показать их с другой стороны, пишет Life.ru.

Свой проект фотограф назвал "Стриптиз вслух", в нём приняли участие около 69 танцовщиц из Портленда. Сэвидж хотел избавить людей от негативных стереотипов о профессии стриптизёра.

Каждая модель фотопроекта уникальна. По задумке фотографа, все эти люди абсолютно разные, но они должны быть мотиваторами для других — чтобы в них черпали вдохновение.

Девушки чувствуют себя уверенными до, во время и после исполнения танца. По словам фотографа, они не ищут утешения, они, наоборот, гордятся своей работой и они от неё без ума.