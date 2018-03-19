понедельник, 19 марта 2018 г.
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  • Фотограф хотел разрушить мифы о стриптизершах, но увлекся и показал большее

Фотограф хотел разрушить мифы о стриптизершах, но увлекся и показал большее

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Американский фотограф Джейсон Сэвидж работал над проектом два с половиной года. Его целью было разрушить негативное представление людей о стриптизёршах и показать, что это тоже своего рода искусство.

На создание проекта Джейсона вдохновила активная ночная жизнь города Портленда — ему захотелось сделать серию снимков стриптизёрш и показать их с другой стороны, пишет Life.ru.

Свой проект фотограф назвал "Стриптиз вслух", в нём приняли участие около 69 танцовщиц из Портленда. Сэвидж хотел избавить людей от негативных стереотипов о профессии стриптизёра.

Каждая модель фотопроекта уникальна. По задумке фотографа, все эти люди абсолютно разные, но они должны быть мотиваторами для других — чтобы в них черпали вдохновение.

Девушки чувствуют себя уверенными до, во время и после исполнения танца. По словам фотографа, они не ищут утешения, они, наоборот, гордятся своей работой и они от неё без ума.

Фотограф планирует сделать из получившихся фото коллекционные карточки, деньги с продажи которых пойдут на гонорар моделям и будут пожертвованы некоммерческим организациям, занимающимся проблемами сексуального образования.

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