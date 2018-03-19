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Слушатели «Витамины Шоу» удивили ответами на вопрос: какие эстонские слова плотно вошли в нашу жизнь?

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ФОТО: Martin Mölder, Tanel Paas

В пятницу, 16 марта, ведущие «Витамины Шоу» на «Народном Радио» Юлия Календа и Артур Тюленев спросили у радиослушателей о том, какие эстонские слова плотно вошли в нашу жизнь. 

Пользователи в Facebook дали удивительные и интересные ответы. Давайте вместе их рассмотрим. Мы выбрали топ-15 самых интересных слов, которые русские из Эстонии обычно говорят по-эстонски: 

  1. Bussijaam - Автобусный вокзал
  2. Isikukood - Личный код
  3. Kuller - Курьер
  4. Кескус - Центр (торговый центр) 
  5. Klienditeenindaja - Обслуживающий персонал, как правило, кассир
  6. Avaldus - Заявление
  7. Kandideerima - «Кандидировать» (слова "кандидировать" в русском языке нет)
  8. Mulgikapsad - Капуста по-мульгийски
  9. Piparkook - Традиционное рождественское печенье в Эстонии
  10. Максовать (от слова "maksma") - Платить
  11. Issand jumal - Боже мой
  12. Selge - Ясно 
  13. Tarbiakaitse - Защита прав потребителей
  14. Kohtutäitur - Судебный исполнитель
  15. Maksuamet - Налоговый департамент 

Слушайте увлекательное, познавательное и полезное «Витамины Шоу» на «Народном Радио» каждый рабочий день с 6:30 до 10:00. 

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