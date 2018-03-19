Слушатели «Витамины Шоу» удивили ответами на вопрос: какие эстонские слова плотно вошли в нашу жизнь?
19 марта 2018 г., 14:43
В пятницу, 16 марта, ведущие «Витамины Шоу» на «Народном Радио» Юлия Календа и Артур Тюленев спросили у радиослушателей о том, какие эстонские слова плотно вошли в нашу жизнь.
Пользователи в Facebook дали удивительные и интересные ответы. Давайте вместе их рассмотрим. Мы выбрали топ-15 самых интересных слов, которые русские из Эстонии обычно говорят по-эстонски:
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