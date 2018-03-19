PHARAOH выступит в Таллинне в рамках тура Lonely Star

Крупнейший за всю карьеру исполнителя тур охватит полсотни городов, в частности и Таллинн. Главным катализатором этого события, само собой, стал новоявленный слушателю микстейп PINK PHLOYD. Масштабный релиз последних дней насквозь пронизан нескрываемыми переживаниями, иронией и является новой точкой на координате диапазона возможностей музыканта.