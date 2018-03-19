PHARAOH выступит в Таллинне в рамках тура Lonely Star

История холодного света во мгле экзосферы находит свой логический конец в европейской части Земли. PHARAOH возвращается с новыми силами, чтобы подвести итоги и написать новую историю. Таллиннский концерт рэпера пройдет в Таллинне 25 мая!
Крупнейший за всю карьеру исполнителя тур охватит полсотни городов, в частности и Таллинн. Главным катализатором этого события, само собой, стал новоявленный слушателю микстейп PINK PHLOYD. Масштабный релиз последних дней насквозь пронизан нескрываемыми переживаниями, иронией и является новой точкой на координате диапазона возможностей музыканта.
В феврале 2018 года в официальным сообществе «DEAD DYNASTY» был анонсирован новый концертный тур, — EPILOGUE LONELY STAR, который послужил заключающей частью данной серии. Pharaoh посетит такие страны как: Россия, Украина, Германия, Прага, Словакия, Австрия, Израиль, Эстония, Латвия, Литва, Финляндия.
Большой сольный концерт со специальной программой в Таллинне.
CatHouse Concert Hall.
Двери открываются в 19:00.
Возрастное ограничение: рекомендованное 16+