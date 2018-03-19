Окно в Европу: вот как охлаждают пиво в отеле европейского Таллинна ФОТО LIMON.EE!
19 марта 2018 г., 13:05
На Балтийском вокзале есть один отель, который хоть и называется экономом, цены на проживание в нем далеко не самые дешевые. От 30 евро и выше за ночь. И, похоже, за эту цену не во всех номерах есть холодильник.
В воскресенье вечером там открывалась такая картина: на крючках за окном висели пакеты, в одном из которых были банки с пивом. По-видимому, это туристы так решили охладить хмельной напиток.
А на какие ухищрения идете в отелях вы, чтобы ваше проживание было там и дешевым, и комфортным? Напишите в комментариях!
Смотрите фото!
limon.ee