понедельник, 19 марта 2018 г.
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  • Ей 60, и она в мини-бикини: Шэрон Стоун показала тело на отдыхе без прикрас

Ей 60, и она в мини-бикини: Шэрон Стоун показала тело на отдыхе без прикрас

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Известная американская актриса, продюсер и бывшая модель Шэрон Стоун в очередной раз доказала миру, что и в 60 лет можно прекрасно выглядеть, а главное - не стесняться своего тела. 

На днях папарацци посчастливилось запечатлеть звезду «Основного инстинкта» на отдыхе на одном из пляжей Майами, причем в компании весьма привлекательного спутника. Как сообщают СМИ, возлюбленный Шэрон - 41-летний итальянец Анджело Боффа, который живет в Цюрихе и работает агентом по продаже недвижимости.

Этот ли красавец вдохновляет Стоун на то, чтобы поддерживать себя в хорошей форме и так роскошно выглядеть, или дело вовсе не в нем - не столь важно. Главное - она счастлива, естественна и прекрасна...

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