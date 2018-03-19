Ей 60, и она в мини-бикини: Шэрон Стоун показала тело на отдыхе без прикрас

На днях папарацци посчастливилось запечатлеть звезду «Основного инстинкта» на отдыхе на одном из пляжей Майами, причем в компании весьма привлекательного спутника. Как сообщают СМИ, возлюбленный Шэрон - 41-летний итальянец Анджело Боффа, который живет в Цюрихе и работает агентом по продаже недвижимости.

Этот ли красавец вдохновляет Стоун на то, чтобы поддерживать себя в хорошей форме и так роскошно выглядеть, или дело вовсе не в нем - не столь важно. Главное - она счастлива, естественна и прекрасна...