В Сети появилось фейковое видео о том, как Медведев испортил бюллетень на выборах

Изначально ролик появился в телеграм-канале Daily Storm. На нем запечатлено, как высокопоставленный политик получил бюллетень у члена избирательной комиссии и поставил свою подпись. Затем камера перемещается в кабинку для голосования. Там показано, как якобы Медведев нарисовал возле фамилии Владимира Путина сердечко, а затем поставил крестик напротив кандидата от КПРФ Павла Грудинина, передает TopNews. Шуточный ролик очень быстро разлетелся по интернету.