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  • В Сети появилось фейковое видео о том, как Медведев испортил бюллетень на выборах

В Сети появилось фейковое видео о том, как Медведев испортил бюллетень на выборах

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ФОТО: Dmitry Astakhov/Dmitry Astakhov/TASS

В кадре представлено, как премьер-министр России якобы нарисовал сердечко рядом с фамилией Путина.

Пользователи Сети растиражировали фейковое видео, на котором запечатлено, как премьер-министр России Дмитрий Медведев якобы испортил бюллетень на выборах президента России.

Изначально ролик появился в телеграм-канале Daily Storm. На нем запечатлено, как высокопоставленный политик получил бюллетень у члена избирательной комиссии и поставил свою подпись. Затем камера перемещается в кабинку для голосования. Там показано, как якобы Медведев нарисовал возле фамилии Владимира Путина сердечко, а затем поставил крестик напротив кандидата от КПРФ Павла Грудинина, передает TopNews. Шуточный ролик очень быстро разлетелся по интернету.

Согласно правилам, отметку можно поставить только в одном квадрате, иначе бюллетень считается испорченным.

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