Видео: что произойдет, если русский посреди Таллинна попросит эстонцев обнять его?
19 марта 2018 г., 12:25
Количество жителей Эстонии - 1 315 635. Для 25 процентов из них русский язык является родным. Часто говорят, что между русскими и эстонцами в нашей республике образовалась пропасть.
Авторы видео хотели показать, как много есть в Эстонии открытых людей, готовых помочь и поддержать других.
Парень с картонкой вышел на улицу старого Таллинна. «Я русский, но уважаю эстонскую культуру. Поддержите меня объятиями».
То же самое сделала и русская девушка.
Смотрите, как это было!