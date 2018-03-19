понедельник, 19 марта 2018 г.
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  • Видео: что произойдет, если русский посреди Таллинна попросит эстонцев обнять его?

Видео: что произойдет, если русский посреди Таллинна попросит эстонцев обнять его?

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ФОТО: Скриншот с сайта youtube.com

Количество жителей Эстонии - 1 315 635. Для 25 процентов из них русский язык является родным. Часто говорят, что между русскими и эстонцами в нашей республике образовалась пропасть. 

Авторы видео хотели показать, как много есть в Эстонии открытых людей, готовых помочь и поддержать других. 

Парень с картонкой вышел на улицу старого Таллинна. «Я русский, но уважаю эстонскую культуру. Поддержите меня объятиями».

То же самое сделала и русская девушка.

Смотрите, как это было! 

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