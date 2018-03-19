понедельник, 19 марта 2018 г.
«Олег Табаков скончался, когда открыто поддержал политику Кремля и президента России Владимира Путина» Сергей Талк
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • «Аллочка зря очки сняла»: Пугачеву высмеяли за странный вид на выборах президента России

«Аллочка зря очки сняла»: Пугачеву высмеяли за странный вид на выборах президента России Сеть заполонили фотожабы!

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Интернет

В Сети появилось много комментариев относительно внешности Аллы Пугачевой, пришедшей голосовать вместе со своим молодым супругом Максимом Галкиным. Интернет-пользователи высмеяли Примадонну, сделав множество коллажей и фотожаб, пишут Dni.

Алла Пугачева и Максим Галкин посетили избирательный участок в Звенигороде, где их и сфотографировали. На снимке запечатлены российский юморист, смотрящий в экран смартфона, и сидящая возле стола Примадонна.

На Максиме – расстегнутое черное пальто, на Алле – светлые джинсы, белая спортивная кофта с капюшоном и розовая куртка по типу толстовки. Изюминкой фото стало выражение лица Пугачевой, смотрящей в камеру.

Пользователи Сети не смогли оставить без внимания и комментариев фотографию. «Твое лицо, когда не нашла в бюллетене Брежнева», – определил настроение подписчик Twitter. «Аллочка зря очки сняла», – высказал мнение другой пользователь. А еще комментаторы предположили, что Примадонна и Галкин «приуныли».

Нашлись умельцы, кто добавил подписи прямо в фото. Так, якобы у Пугачевой спросили год рождения. Над головой певицы подписали непечатное слово, которое та будто бы подумала, а Галкину приписали ответ: «Ща на Википедии гляну (орфография автора сохраненаприм. ред.)».

ФОТО: Интернет

Судя по фотожабам, которые в огромном количестве распространились в Сети, людей изрядно повеселило это изображение.

Интернет

Читать также

Актуально

НАВЕРХ