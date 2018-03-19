«Аллочка зря очки сняла»: Пугачеву высмеяли за странный вид на выборах президента России

Алла Пугачева и Максим Галкин посетили избирательный участок в Звенигороде, где их и сфотографировали. На снимке запечатлены российский юморист, смотрящий в экран смартфона, и сидящая возле стола Примадонна.

На Максиме – расстегнутое черное пальто, на Алле – светлые джинсы, белая спортивная кофта с капюшоном и розовая куртка по типу толстовки. Изюминкой фото стало выражение лица Пугачевой, смотрящей в камеру.

Пользователи Сети не смогли оставить без внимания и комментариев фотографию. «Твое лицо, когда не нашла в бюллетене Брежнева», – определил настроение подписчик Twitter. «Аллочка зря очки сняла», – высказал мнение другой пользователь. А еще комментаторы предположили, что Примадонна и Галкин «приуныли».

Нашлись умельцы, кто добавил подписи прямо в фото. Так, якобы у Пугачевой спросили год рождения. Над головой певицы подписали непечатное слово, которое та будто бы подумала, а Галкину приписали ответ: «Ща на Википедии гляну (орфография автора сохранена – прим. ред.)».

ФОТО: Интернет

Судя по фотожабам, которые в огромном количестве распространились в Сети, людей изрядно повеселило это изображение.

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