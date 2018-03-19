«Аллочка зря очки сняла»: Пугачеву высмеяли за странный вид на выборах президента России

В Сети появилось много комментариев относительно внешности Аллы Пугачевой, пришедшей голосовать вместе со своим молодым супругом Максимом Галкиным. Интернет-пользователи высмеяли Примадонну, сделав множество коллажей и фотожаб, пишут Dni.
Алла Пугачева и Максим Галкин посетили избирательный участок в Звенигороде, где их и сфотографировали. На снимке запечатлены российский юморист, смотрящий в экран смартфона, и сидящая возле стола Примадонна.
На Максиме – расстегнутое черное пальто, на Алле – светлые джинсы, белая спортивная кофта с капюшоном и розовая куртка по типу толстовки. Изюминкой фото стало выражение лица Пугачевой, смотрящей в камеру.
Пользователи Сети не смогли оставить без внимания и комментариев фотографию. «Твое лицо, когда не нашла в бюллетене Брежнева», – определил настроение подписчик Twitter. «Аллочка зря очки сняла», – высказал мнение другой пользователь. А еще комментаторы предположили, что Примадонна и Галкин «приуныли».
Настроение : Алла Пугачева pic.twitter.com/Bks85Q1QBO— demido$ha (@DrearBanana) 18 марта 2018 г.
Нашлись умельцы, кто добавил подписи прямо в фото. Так, якобы у Пугачевой спросили год рождения. Над головой певицы подписали непечатное слово, которое та будто бы подумала, а Галкину приписали ответ: «Ща на Википедии гляну (орфография автора сохранена – прим. ред.)».
Судя по фотожабам, которые в огромном количестве распространились в Сети, людей изрядно повеселило это изображение.
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