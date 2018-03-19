Какие новости! Танель Падар растрогал поклонников новым снимком с возлюбленной

Эстонский Певец Танель Падар рассекретил свои отношения с красавицей-моделью из Тарту, когда их совместные снимки облетели эстонские СМИ. Это случилось в минувшем декабре.

В подписи к новому снимку музыкант сообщил, что теперь они с Лаурен работают вместе. Что получится из столь романтического дуэта, по заверениям Падара, мы скоро узнаем. А пока поклонники эстонского певца отмечают, что со своей возлюбленной они похожи внешне. Говорят, что это хороший знак!