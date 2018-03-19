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  • Выборы в России: народ в шоке от уставшей и еле стоящей на ногах Пугачевой

Выборы в России: народ в шоке от уставшей и еле стоящей на ногах Пугачевой ВИДЕО!

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Алла Пугачева.

ФОТО: Sergey Pyatakov/RIA Novosti

Примадонна российской эстрады, всемирно известная Алла Пугачева в свои почти 69 лет выглядит просто потрясающе. Она постройнела и помолодела. Но годы, кажется, берут свое. 

Певица пришла на выборы президента России вместе со своим супругом Максимом Галкиным. Комик, по всей видимости, вел прямую трансляцию в соцсетях, а Пугачева в этот момент была весьма удрученная и стояла, держась за стул. 

В одном из интервью Пугачева и вовсе кажется больной или уставшей. Но всё возможно, ведь сезон гриппа еще не закончен. Вероятно, именно он и сказался на здоровье Аллы Борисовны. 

Кроме того, поклонники заметили, что во время интервью Максим Галкин стоит так, будто что-то случилось. Он молчалив и грустен. Естественно, антифанаты написали, что Пугачева выглядит, мягко говоря, неважно. 

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