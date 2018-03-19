Выборы в России: народ в шоке от уставшей и еле стоящей на ногах Пугачевой

Певица пришла на выборы президента России вместе со своим супругом Максимом Галкиным. Комик, по всей видимости, вел прямую трансляцию в соцсетях, а Пугачева в этот момент была весьма удрученная и стояла, держась за стул.

В одном из интервью Пугачева и вовсе кажется больной или уставшей. Но всё возможно, ведь сезон гриппа еще не закончен. Вероятно, именно он и сказался на здоровье Аллы Борисовны.

Кроме того, поклонники заметили, что во время интервью Максим Галкин стоит так, будто что-то случилось. Он молчалив и грустен. Естественно, антифанаты написали, что Пугачева выглядит, мягко говоря, неважно.