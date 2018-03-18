Отец с сыном сняли замок, но на снимке было нечто, что напугало соцсети

50-летний Джон Уикс помог своему 12-летнему сыну Гарри с домашним заданием и посетил с ним замок Фарнборо в графстве Кент, чтобы изучить его историю.

ФОТО: Mercury Press & Media/Caters News Agency

Мужчина сделал несколько снимков средневековой крепости, при повтором просмотре которых он заметил нечто странное. На фотографии отец разглядел странную фигуру, закутанную в черный плащ, сообщает Mirror.

ФОТО: Mercury Press & Media/Caters News Agency

При этом во время съемки Джон не видел таинственную фигуру, поэтому он обратился к исследователю паранормальных явлений за ответом. Тот, в свою очередь, сказал, что произошедшему нет объяснения.

ФОТО: Mercury Press & Media/Caters News Agency

Местные жители видели черного монаха и раньше. Согласно местной легенде, им был Уильям де Эйнсфорд, который ухаживал за замком для архиепископа Кентерберийского и в 1130 году якобы ушёл на пенсию, чтобы стать монахом.

ФОТО: Mercury Press & Media/Caters News Agency

Некоторые пользователи Сети предположили, что это просто дыра в стене. Тогда Джон специально вернулся на то место, и там проёма не оказалось. Паранормальный следователь также побывал в замке и подтвердил достоверность снимка.