Свадьба состоится через несколько месяцев. По крайней мере, друзья пары рассчитывают летом получить приглашения на торжество.

Как рассказал сайту teleprogramma.pro знакомый артистки, Светлана очень счастлива и даже говорит, что готова стать мамой. Сердце Ходченковой вновь завоевал Георгий Петришин.

В конце 2017 года в интервью программе НТВ "Ты не поверишь!" актриса заявила, что ее нынешние отношения длятся "долгие годы". "Это – любовь, причем взаимная", – утверждала она. После Нового года возобновившийся роман Светланы и Георгия рассекретил Андрей Григорьев-Апполонов, опубликовав фото отдыхающей на Бали компании. На снимке присутствовали актриса и бизнесмен.

Поговаривают, что на этот раз отношения, проверенные временем, развиваются стремительно – Петришин из кожи вон лезет, делая все, чтобы актриса не сомневалась в его чувствах. Георгий окружил возлюбленную вниманием, красиво ухаживает, а на ее день рождения увез в Швейцарию.