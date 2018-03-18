Отсидевший в тюрьме Полежайкин из "Папиных дочек" ошарашил Малахова

Зрители запомнили Казакова полненьким добродушным мальчиком. Когда же артист зашел в студию, его не узнал даже Борис Грачевский. Полежайкин из "Папиных дочек" невероятно похудел. В январе 2018 года ему исполнилось 30 лет.

Ведущий программы Андрей Малахов также был удивлен, увидев Казакова. Ошарашенный шоумен попросил Михаила раскрыть тайну его преображения. "Секрет очень прост – ходьба. Я два месяца посвятил ходьбе, и вот результат. Многие знакомые меня сейчас просто не узнают", – честно ответил Казаков.

Изменения произошли не только во внешности артиста. Он полностью пересмотрел свои взгляды на жизнь, и в какой-то момент Михаил осознал, что не хочет продолжать актерскую карьеру. "Актерство – это все-таки не мое. Я окончил бизнес-школу, экономический факультет. Мне всегда было ближе предпринимательство, хотя я очень благодарен Борису Юрьевичу за невероятные воспоминания", – поделился артист.

Казаков вернулся в родную Тверь и создал свой бизнес. В 2011 году актер женился, а спустя еще год стал папой. Сейчас он воспитывает родного сына Мирослава и дочку жены, которую она родила от другого мужчины до брака с Михаилом.