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Бузова пережила предательство лучшей подруги

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Ольга Бузова

ФОТО: Scanpix

У скандала Ольгу Бузовой с рэп-исполнителем Мотом нашли интригующую подоплеку. Рассказывают, что когда-то певица была лучшей подругой с его возлюбленной, Марией Мельниковой, однако пережила предательство.

Не успел отгреметь громкий скандал, вызванный неуместной шуткой рэп-исполнителя Мота (настоящее имя Матвей Мельников) в адрес Ольги Бузовой, как в Сети раскрыли неожиданные подробности сложных взаимоотношений участников конфликта. Блогер Лена Миро рассказала, что когда-то жена рэпера Мария Мельникова была лучшей подругой певицы.

"Гражданка Бузова и украинка Мельникова были когда-то подругами. Вместе шарились и чуть и не сосались в десны", – в своем привычном стиле рассказала Лена Миро подоплеку событий. Однако дружба не выдержала проверка временем. "Когда у мужа Бузовой появилась любовница, Мельникова быстро стала дружить и с ней", – отметила блогер.

"Тонкий момент: футболист Тарасов скрывал Костенко, а Бузова выставляла себя полной дурой, защищая его. Мельникова ржала в кулачок над тупостью Бузовой и ходила по магазинам с Костенко, скрывая от подруги измену мужа", – добавила Миро. Когда предательство лучшей подруги вскрылось, Ольга перестала с ней общаться.

Однако та, уверена блогер, не перестала втайне посмеиваться над певицей. Дескать, именно этим объясняется неожиданный выпад рэпера Мота против Ольги Бузовой. Напомним, в передаче "Лига плохих шуток" исполнитель грязно намекнул на ее интимную связь с Тимуром Батрудиновым. "Что общего между Ольгой Бузовой и халяльной столовой? В обеих побывал татарин!", – пошутил он.

Певица терпеть оскорбление не стала и подготовила жесткий ответ. "Я не позволю оскорблять, унижать меня и порочить мою честь. Я бы посоветовала этому человеку считать количество половых партнеров своей жены, а не моих", – сказала Ольга Бузова.

A post shared by MaryMe (@maryme.23) on

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