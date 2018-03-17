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«Всё! Началось!»: Летучая сняла шуточный ролик о визите на избирательный участок в России

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ФОТО: Скриншот с сайта youtube.com

Телеведущая рассказала, что в день выборов будет в Испании, поэтому и пришлось проголосовать досрочно.

елеведущая Елена Летучая досрочно проголосовала на президентских выборах в РФ и записала небольшой шутливый ролик о своём походе на избирательный участок. Согласно сюжету юмористической зарисовки, все окружающие — от охранника до членов избирательной комиссии — убеждены, что строгая ведущая нагрянула к ним с проверкой. Ролик Летучая выложила в своём "инстаграме".

— За последние несколько лет образ строгой и могучей Лены Летучей крепко прилип ко мне, где бы я ни появилась. Люди даже побаиваются меня, — посетовала ведущая в описании к ролику, передает Лайф.

Летучая рассказала, что в день выборов президента России будет находиться в Испании, поэтому и решила проголосовать досрочно. За кого именно, ведущая пообещала рассказать в понедельник.

Елена Летучая вела передачу "Ревизорро", в рамках которой проверяла российские отели, рестораны, ночные клубы и другие заведения на различные нарушения. После выхода передачи на общепиты и отели сыпались проверки из госучреждений. Также Елена вела авторскую программу "Летучий отряд", где объектом проверок становились уже школы и больницы.

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