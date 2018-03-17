«Всё! Началось!»: Летучая сняла шуточный ролик о визите на избирательный участок в России

елеведущая Елена Летучая досрочно проголосовала на президентских выборах в РФ и записала небольшой шутливый ролик о своём походе на избирательный участок. Согласно сюжету юмористической зарисовки, все окружающие — от охранника до членов избирательной комиссии — убеждены, что строгая ведущая нагрянула к ним с проверкой. Ролик Летучая выложила в своём "инстаграме".

— За последние несколько лет образ строгой и могучей Лены Летучей крепко прилип ко мне, где бы я ни появилась. Люди даже побаиваются меня, — посетовала ведущая в описании к ролику, передает Лайф.

Летучая рассказала, что в день выборов президента России будет находиться в Испании, поэтому и решила проголосовать досрочно. За кого именно, ведущая пообещала рассказать в понедельник.