Фото: мокрую Пугачеву без грима перепутали с дочерью

Певица Алла Пугачева поделилась со своими подписчиками в Instagram фотографией после банных процедур. Некоторые подписчики с трудом узнали ее.
Поклонники привыкли видеть Аллу Пугачеву в ярком гриме для выступлений, поэтому неизменно приходят в удивление, когда им доводится увидеть певицу без оного. Однако сама Примадонна, по всей видимости, не страдает комплексами и часто делится подобными снимками с подписчиками, пишет Дни.ру.
Пугачева выложила на своей странице в Instagram очередной снимок, на котором пользователи Сети не сразу ее признали. Сделан он был, очевидно, сразу после того, как певица вышла из ванной. "С легким паром!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала она фотографию. Реакция поклонников не заставила себя ждать.
"Кто это?", – задались вопросом сразу несколько комментаторов. Впрочем, подавляющее большинство подписчиков пришли в восторг от снимка. "Вы прекрасны!!!!", "Алла , Вы прекрасны!!!", "Вы супер!", "Вы прекрасная женщина!!!", "Чудесная женщина! восхищаюсь вами))))", "Аллочка, без косметики Вы намного красивее", – поделились они своими восторгами.