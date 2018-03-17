Фото: мокрую Пугачеву без грима перепутали с дочерью

Поклонники привыкли видеть Аллу Пугачеву в ярком гриме для выступлений, поэтому неизменно приходят в удивление, когда им доводится увидеть певицу без оного. Однако сама Примадонна, по всей видимости, не страдает комплексами и часто делится подобными снимками с подписчиками, пишет Дни.ру.

Пугачева выложила на своей странице в Instagram очередной снимок, на котором пользователи Сети не сразу ее признали. Сделан он был, очевидно, сразу после того, как певица вышла из ванной. "С легким паром!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала она фотографию. Реакция поклонников не заставила себя ждать.

A post shared by ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) on Mar 17, 2018 at 2:07am PDT