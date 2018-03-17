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Виктория Дайнеко пострадала в страшной аварии

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Вика Дайнеко

ФОТО: Twitter.com

Певица Виктория Дайнеко попала в ДТП в Москве. Несмотря на то, что при столкновении никто не пострадал, по собственному признанию певицы, она сильно испугалась и запаниковала.

Виктория Дайнеко попала в аварию по дороге из детского сада, куда завезла свою двухлетнюю дочь. ДТП произошло, когда она ехала на другую встречу, неподалеку от Ленинградского проспекта.

"Я была практически возле места назначения. Подъехала к шлагбауму, но сотрудник КПП очень сильно попросил проехать на другой пропускной пункт. Я пошла ему на встречу. Чтобы выполнить просьбу, нужно было развернуться. В это же время водитель другого автомобиля не успел вовремя затормозить и въехал в дверь моей машины", – цитирует StarHit певицу.

"Сначала я сильно испугалась. Меня накрыла паника, в голову полезли дурные мысли", – призналась Виктория Дайнеко. Однако ей удалось взять себя в руки и трезво взглянуть на произошедшее. "К счастью, в результате никто не пострадал. Оценив масштабы бедствия, мы с другим водителем не сильно расстроились. Более того, позже вступили в переписку. Решили, что это была судьба – нам встретиться, никто ни на кого не в обиде", – добавила певица.

По словам артистки, к подобным вещам она старается исповедовать философский подход – важнее всего, чтобы в аварии не страдали люди, а вещи всегда можно починить. Также, несмотря на то, что запланированную встречу пришлось отменить, певица не стала терять времени даром. "Пока я ждала инспекторов, успела пообщаться по телефону, решить разные вопросы, почитать книгу...", – заметила Виктория Дайнеко.

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