Виктория Дайнеко пострадала в страшной аварии

Виктория Дайнеко попала в аварию по дороге из детского сада, куда завезла свою двухлетнюю дочь. ДТП произошло, когда она ехала на другую встречу, неподалеку от Ленинградского проспекта.

A post shared by Виктория Дайнеко (@victoriadaineko) on Mar 5, 2018 at 3:14am PST

"Я была практически возле места назначения. Подъехала к шлагбауму, но сотрудник КПП очень сильно попросил проехать на другой пропускной пункт. Я пошла ему на встречу. Чтобы выполнить просьбу, нужно было развернуться. В это же время водитель другого автомобиля не успел вовремя затормозить и въехал в дверь моей машины", – цитирует StarHit певицу.

"Сначала я сильно испугалась. Меня накрыла паника, в голову полезли дурные мысли", – призналась Виктория Дайнеко. Однако ей удалось взять себя в руки и трезво взглянуть на произошедшее. "К счастью, в результате никто не пострадал. Оценив масштабы бедствия, мы с другим водителем не сильно расстроились. Более того, позже вступили в переписку. Решили, что это была судьба – нам встретиться, никто ни на кого не в обиде", – добавила певица.