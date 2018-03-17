Следи за ее секс-партнерами: на жену Мота обрушился шквал обвинений

Началось всё с того, что скандальную певицу и экс-участницу "Дома-2" обидела шутка Мота о ней в "Лиге плохих шуток", где он заявил, что в Бузовой "побывал татарин". В ответ она посоветовала певцу следить за количеством сексуальных партнёров его жены — Марии Мельниковой.

За Бузову внезапно вступился бывший возлюбленный Марии Мельниковой Алан Камилов. Он заявил, что "нельзя очернять человека, когда ты сам живёшь во лжи".

— Когда Маша начинала отношения с Мотом, она параллельно зажигала с половиной Киева, и об этом довольно много людей знают, — заявил Камилов. — Когда она встречалась со мной, она отправляла девушек на эскорт и говорила: "Слушай, ну твой не узнает, Алан же не знает, что я езжу".