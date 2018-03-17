Как чувствует себя дочь Кончаловского и Высоцкой

C момента страшной автокатастрофы на юге Франции, в которой пострадала семья Андрея Кончаловского, прошло почти пять лет. Тогда по дороге в Марсель джип режиссера на большой скорости выскочил на встречную полосу. В результате ДТП сильно пострадала наша дочь Маша, которая вопреки предупреждениям сидела на пассажирском сидении непристегнутой. Девочка получила тяжелую черепно-мозговую травму, но по счастливому стечению обстоятельств осталась жива – поблизости в одной из машин находился работник спасательной службы, который вызвал медицинский вертолет, доставивший Машу в госпиталь в Марселе. Наследница режиссера перенесла операцию, после чего ее ввели в искусственную кому.

Сегодня Юлия Высоцкая крайне неохотно говорит про состояние дочери: "Мы работаем, мы движемся, пока очень-очень медленно. Мне действительно очень сложно говорить на эту тему. Это не то, чем я сейчас имею право делиться. Я не могу говорить об этом, ни в каком ракурсе, никак…"

Однажды актриса была чуть более откровенна: “Состояние комы неоднозначно и у всех протекает по-разному. Бывают моменты, когда она со мной, бывает, что я ничего не понимаю. Вот вроде бы происходит что-то такое, чему мы очень радуемся. Ждем повторения, а его нет. Зато случается что-нибудь другое. Все идет… медленно. Нам с самого начала говорили, что восстановление будет очень и очень долгим. И это бесконечная работа – и Маши, и наша…”

А Андрей Кончаловский всякий раз на вопрос о семье, который волнует всех, кто знаком с бедой, случившейся в жизни режиссера, неизменно отвечает: "Спасибо, все нормально". Но пару лет назад дал чуть более развернутый ответ, который так ждали поклонник:"Мое самочувствие зависит от самочувствия моей дочери, а оно потихоньку идет к лучшему. Но это будет длительный процесс и с этим надо смириться, и идти в темноте с фонариком".

"Беда, которая случилась с их дочкой Машенькой, только сплотила их. Я молюсь за дочь, зятя, всю их семью, и мне очень неприятно, когда я слышу в их адрес какой-то негатив, читаю новости в интернете", – говорила в интервью о семейной драма мать Юлии Высоцкой.