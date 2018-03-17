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Как чувствует себя дочь Кончаловского и Высоцкой

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Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский.

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/Vyacheslav Prokofyev/TASS

По слухам состояние Маши стабилизируется. Но ей и родителям еще очень многое предстоит пройти.

C момента страшной автокатастрофы на юге Франции, в которой пострадала семья Андрея Кончаловского, прошло почти пять лет. Тогда по дороге в Марсель джип режиссера на большой скорости выскочил на встречную полосу. В результате ДТП сильно  пострадала наша дочь Маша, которая вопреки предупреждениям сидела на пассажирском сидении непристегнутой. Девочка получила тяжелую черепно-мозговую травму, но по счастливому стечению обстоятельств осталась жива – поблизости в одной из машин находился работник спасательной службы, который вызвал медицинский вертолет, доставивший Машу в госпиталь в Марселе. Наследница режиссера перенесла операцию, после чего ее ввели в искусственную кому.

Сегодня Юлия Высоцкая крайне неохотно говорит про состояние дочери: "Мы работаем, мы движемся, пока очень-очень медленно. Мне действительно очень сложно говорить на эту тему.  Это не то, чем я сейчас имею право делиться. Я  не могу говорить об этом, ни в каком ракурсе, никак…"

Однажды актриса была чуть более откровенна: “Состояние комы неоднозначно и у всех протекает по-разному. Бывают моменты, когда она со мной, бывает, что я ничего не понимаю. Вот вроде бы происходит что-то такое, чему мы очень радуемся. Ждем повторения, а его нет. Зато случается что-нибудь другое. Все идет… медленно. Нам с самого начала говорили, что восстановление будет очень и очень долгим. И это бесконечная работа – и Маши, и наша…”

А Андрей Кончаловский всякий раз на вопрос о семье, который волнует всех, кто знаком с бедой, случившейся в жизни режиссера, неизменно отвечает: "Спасибо, все нормально". Но пару лет назад дал чуть более развернутый ответ, который так ждали поклонник:"Мое самочувствие зависит от самочувствия моей дочери, а оно потихоньку идет к лучшему. Но это будет длительный процесс и с этим надо смириться, и идти в темноте с фонариком".

"Беда, которая случилась с их дочкой Машенькой, только сплотила их. Я молюсь за дочь, зятя, всю их семью, и мне очень неприятно, когда я слышу в их адрес какой-то негатив, читаю новости в интернете", – говорила в интервью о семейной драма мать Юлии Высоцкой.

Но что сегодня с 19-летней Машей? "После трагической аварии я видел Машку один раз только. Она, слава богу, уже в России. Французы хотели ее отключать, сказали, бессмысленно. Ее перевезли в Россию, кризис удалось преодолеть. Конечно, это будет долгая и тяжелая реабилитация, чем она закончится – неизвестно. Дай бог, чтобы все пошло по наилучшему сценарию. Конечно, все это очень печально. Машка чудесная девочка совершенно", – рассказывал Егор Кончаловский о своей младшей сестре.

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