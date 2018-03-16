Очень необычно! Дочь Эрики Салумяэ выбрала странное имя для своего второго ребенка

У Сирли, которая после замужества сменила и имя, и фамилию, став Шанти Гранд Уусталу, в апреле родится сын. 18-летняя дочь Эрики Салумяэ и ее 22-летний муж станут родителями уже во второй раз. Для мальчика уже выбрано необычное имя – Геану.

Напомним, в прошлом году имя Эрики Салумяэ буквально не сходило со страниц светской хроники. Дело в том, что между матерью и дочерью возник серьезный конфликт: Эрика была против раннего замужества своей наследницы, а Сирли в свою очередь стояла на своем. В то время 16-летняя Сирли проживала в Испании в семье своего молодого человека. Однако после рождения внучки и официального замужества Сирли восстановила отношения с матерью.