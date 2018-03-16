Друзья рассказали о новых подробностях страшной болезни Табакова

В последние два-три года, рассказал живописец, у Табакова бывали проблемы с памятью из-за огромного количества информации, который он получал каждый день, сообщают Dni.Ru . Артист даже просил друга говорить о разных совместных мероприятиях дочке Маше, так как она все запишет и напомнит.

Человек из близкого окружения Олега Табакова, который просил не упоминать его имя признался, что актер много лет боролся с онкологическим заболеванием - раком предстательной железы, но три года назад ему стало хуже - он очень сдал и постарел. Перед смертью у Табакова, когда он находилcя в коме, пошли метастазы. При этом журналисты не ручаются за достоверность этих сведений, так как данные сведения не подтверждены родными актера.