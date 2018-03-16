пятница, 16 марта 2018 г.
«Человечество должно бесстрашно отправиться в те места, где до него никто не побывал, если хочет продлить свое существование еще на миллион лет» Стивен Хокинг
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Друзья рассказали о новых подробностях страшной болезни Табакова

Друзья рассказали о новых подробностях страшной болезни Табакова

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Олег Табаков.

ФОТО: Лийс Трейманн

Художник Никас Сафронов дружил с Олегом Табаковым около 30 лет, и всегда при общении получал от него мощный заряд энергии. Однако мало кто знал, что у артиста было больное сердце, в 29 лет Олег Павлович перенес инфаркт.

В последние два-три года, рассказал живописец, у Табакова бывали проблемы с памятью из-за огромного количества информации, который он получал каждый день, сообщают Dni.Ru. Артист даже просил друга говорить о разных совместных мероприятиях дочке Маше, так как она все запишет и напомнит.

Человек из близкого окружения Олега Табакова, который просил не упоминать его имя признался, что актер много лет боролся с онкологическим заболеванием - раком предстательной железы, но три года назад ему стало хуже - он очень сдал и постарел. Перед смертью у Табакова, когда он находилcя в коме, пошли метастазы. При этом журналисты не ручаются за достоверность этих сведений, так как данные сведения не подтверждены родными актера.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ