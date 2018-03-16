Рок-группа «Пикник» попала в ДТП на трассе под Владимиром

Музыканты культовой группы "Пикник" попали в серьёзную аварию по дороге в Рязань, где у них был запланирован концерт в городской филармонии. Обстоятельства ДТП пока не известны. По предварительным данным, микроавтобус с артистами столкнулся с вылетевшей на встречку иномаркой, пишет Life.ru.

Авария произошла на 51-м километре окружной дороги Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума. Местные СМИ сообщают, что музыканты были доставлены в Центральную районную больницу Гусь-Хрустального. На данный момент в приёмном отделении семеро пострадавших, их осматривают врачи-травматологи.

В Рязанской филармонии сообщили, что концерт "Пикника" отменён "по техническим причинам". Билеты можно вернуть во всех точках продаж.