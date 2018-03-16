Алиса Вокс о Шнуре: я была его слабостью… Он был в панике и раздел меня (ВИДЕО)

В беседе с журналистами глянцевого издания Алиса Вокс, которая до 2016 года была солисткой группы "Ленинград", рассказала о том, как Сергей Шнуров унижал её и как она пыталась уйти по-человечески. Вообще, если верить рассказу Алисы, он был монстром, а она — безвинной овечкой, пишет Life.ru.

После трёх лет работы в группе отношения стали стремительно портиться, Сергей стал на меня часто срываться, кричать… Мы перестали понимать друг друга

По словам Вокс, вначале Шнуров нормально отреагировал на её решение уйти, однако после концерта в Уфе его будто переклинило.

Шнуров перестал отвечать на звонки и СМС. От Василисы я узнала, что моё имя запрещено даже произносить в коллективе, а от логиста группы узнала, что на большие концерты в Москве 24 марта поедут уже две новые девочки

По словам певицы, ей даже не дали проститься с коллегами по-человечески и она сожалеет, что так ошиблась в человеке.

Я никогда ещё так сильно не ошибалась в людях. Но я прощаю его. Видимо, я — его слабость. Но это его не оправдывает. Поэтому говорить с ним я не собираюсь

Вокс также рассказала о том, через какие унижения ей приходилось пройти из-за самодурства Сергея.

Самое ужасное воспоминание — 6 июня 2014 года. Это кошмар, шлейф которого преследует меня до сих пор. Шёл процесс принятия закона о запрете мата. Сергей был в панике и не нашёл ничего лучшего, чем раздеть меня на сцене

По словам Алисы, с тех пор её жизнь разделилась на "до" и "после".