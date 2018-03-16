Уже в субботу! Впервые в Силламяэ пройдет Фестиваль КВН Sillamäe Open Fest

После долгого перерыва КВН Эстонии возобновляет традицию проведения мероприятий в Ида-Вирумаа и уже в эту субботу жителей Силламяэ ждет фестиваль КВН, в ходе которого команды поборются за главный кубок и за победу в трех номинациях: «Лучший номер», «Лучшая шутка» и «Лучший игрок».

В борьбе за эти трофеи сойдутся 13 команд, среди которых будут как опытные коллективы из Высшей Лиги КВН Эстонии, так и новички клуба. Кроме того, ожидается участие команды из Риги. Кроме кубков, будут разыграны предоставленные T-Pilet индивидуальные призы.