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Уже в субботу! Впервые в Силламяэ пройдет Фестиваль КВН Sillamäe Open Fest

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ФОТО: КВН Эстонии

В субботу, 17 марта, в Силламяэ впервые пройдет большой фестиваль КВН под названием Sillamäe Open Fest. На сцене Центра культуры Силламяэ выступят команды Высшей Лиги КВН Эстонии, Лиги юмора Start Up и гости из Латвии. Мероприятие проходит при поддержке AS Sillamäe Sadam, мэрии города Силламяэ и T-Pilet. Начало фестивал в 18.00 Вход бесплатный!

После долгого перерыва КВН Эстонии возобновляет традицию проведения мероприятий в Ида-Вирумаа и уже в эту субботу жителей Силламяэ ждет фестиваль КВН, в ходе которого команды поборются за главный кубок и за победу в трех номинациях: «Лучший номер», «Лучшая шутка» и «Лучший игрок».

В борьбе за эти трофеи сойдутся 13 команд, среди которых будут как опытные коллективы из Высшей Лиги КВН Эстонии, так и новички клуба. Кроме того, ожидается участие команды из Риги. Кроме кубков, будут разыграны предоставленные T-Pilet индивидуальные призы.

T-Pilet - это быстрый и удобной способ покупки билетов на автобус для поездок по всей Эстонии! Билеты на рейсы различных фирм можно купить как на сайте www.tpilet.ee, так и через мобильное приложение T-Pilet.

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