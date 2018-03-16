Уже в субботу! Впервые в Силламяэ пройдет Фестиваль КВН Sillamäe Open Fest

В субботу, 17 марта, в Силламяэ впервые пройдет большой фестиваль КВН под названием Sillamäe Open Fest. На сцене Центра культуры Силламяэ выступят команды Высшей Лиги КВН Эстонии, Лиги юмора Start Up и гости из Латвии. Мероприятие проходит при поддержке AS Sillamäe Sadam, мэрии города Силламяэ и T-Pilet. Начало фестивал в 18.00 Вход бесплатный!
После долгого перерыва КВН Эстонии возобновляет традицию проведения мероприятий в Ида-Вирумаа и уже в эту субботу жителей Силламяэ ждет фестиваль КВН, в ходе которого команды поборются за главный кубок и за победу в трех номинациях: «Лучший номер», «Лучшая шутка» и «Лучший игрок».
В борьбе за эти трофеи сойдутся 13 команд, среди которых будут как опытные коллективы из Высшей Лиги КВН Эстонии, так и новички клуба. Кроме того, ожидается участие команды из Риги. Кроме кубков, будут разыграны предоставленные T-Pilet индивидуальные призы.
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