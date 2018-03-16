пятница, 16 марта 2018 г.
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  • Эксклюзивное интервью «Народного Радио»: обаяшка ALEKSEEV рассказал, чем его так покорил Таллинн

Эксклюзивное интервью «Народного Радио»: обаяшка ALEKSEEV рассказал, чем его так покорил Таллинн Слушайте прямо сейчас!

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ALEKSEEV

ФОТО: Viktor Burkivski

Сегодня гостем Алексея Исаченко в эфире «Народного Радио» был популярный исполнитель и автор хитов «Пьяное солнце» и «Снов осколки» Алексеев, который будет представлять Белоруссию на конкурсе «Евровидение-2018»!

Алексей Исаченко побеседовал с Алексеевым не только о «Евровидении»! Блиц-опрос получился очень интересным и неожиданным даже для Алексеева.

Скорее слушайте интервью и не пропускайте дневные эфиры с Алексеем Исаченко по рабочим дням на «Народном Радио» с 10:00 до 14:00. 

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