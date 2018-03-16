11 тревожных знаков в человеке, на которые никогда нельзя закрывать глаза

Обрати внимание, как он разговаривает с официантами, когда вы идете в кафе/ресторан? Что насчет водителя такси? Смеется ли он над бездомными или бедными? Это все показывает, есть ли у человека сострадание и искренняя доброта, пишет Soulpost.ru.

2. Он неуважительно относится к твоим друзьям и родным.

Иногда нам непросто с кем-то поладить, и это нормально, но если кто-то совсем не прилагает усилий в отношениях с твоими близкими и постоянно критикует их без причины, тогда это очень плохой знак. Возможно он хочет иметь полный контроль над тобой, хочет, чтобы ты проводила время только с ним.

Если твоим друзьям дискомфортно рядом с твоим избранником из-за его поведения, тогда это тревожный знак, который нельзя игнорировать.

3. Он не уважает твои личные границы.

Это может начаться с мелочей: например, ты сказала ему, что никуда не хочешь идти, но через полчаса он все равно приезжает и в итоге вытягивает тебя куда-то. Может ты посчитаешь это романтичным, мол, он так сильно хотел тебя увидеть. Но потом можешь заметить, что он трогает тебя, даже если ты сказала «нет», или начнешь чувствовать, как он душит тебя своим вниманием.

4. Он пытается контролировать тебя.

Если тебя долго нет, он может забрасывать тебя сообщениями, едва не обвиняя в измене. Тебе приходится спрашивать его разрешение, прежде чем куда-то пойти, хотя он говорит, что интересуется, где ты, «потому что любит». Он может диктовать тебе, что надевать, с кем общаться. Это все манипуляции.

5. Он лишает тебя уверенности в себе.

Если в начале отношений ты чувствовала себя достаточно уверенной в себе, а теперь думаешь, что никто тебя не полюбит кроме него — скорее всего, это его рук дело. Видимо, он говорит, как тебе с ним повезло, ведь ты такая неудачница, а он такой хороший. Он может давить на твои комплексы, чтобы привязать тебя к себе.

6. Физическое насилие.

Если он поднимает на тебя руку, это насилие, что бы он ни говорил. Ты не «провоцируешь» его, ты не можешь сделать ничего, чтобы «заслужить» это. Если это происходит, ты должна немедленно уйти. Это может стоить тебе жизни.

7. Он не уважает тебя.

Может он изменял тебе, может позволял оскорблять тебя, может не считается с твоими чувствами и умаляет твое мнение. Он не слушает тебя, не спрашивает, что ты чувствуешь, думаешь, потому что ему наплевать.

8. Начало казалось идеальным.

Поначалу токсичные люди обращаются с тобой по-королевски. Потому что он хочет создать атмосферу доверия, убедить тебя, что между вами любовь, чтобы он мог вовсю пользоваться своими манипуляциями. Он хочет загнать тебя в ловушку, чтобы ты верила, что сбежать невозможно.

9. Он отдаляет тебя от близких.

Это происходит так медленно, что ты поначалу можешь не заметить, но со временем ты просто начнешь чувствовать себя изолированной от всего мира. Он может говорить, что все, что тебе нужно — это он, но это не так.

10. Твои близкие против этих отношений.

Если друзья или родные пытаются предупредить тебя о чем-то в этих отношениях, прислушайся к ним. Им незачем зря наговаривать на твоего партнера, зато они могут оценить его более объективно.

11. Он никогда ни в чем не виноват.

Токсичные люди не умеют признать свою ошибку. Если они и извиняются, то находят способ переложить вину на тебя. «Я бы не изменил, если бы ты…».