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Важное и красивое послание Стивена Хокинга людям с депрессией

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ФОТО: Dan White / SWNS.com/Scanpix

Вдохновляющие слова от Стивена Хокинга.

Стивен Хокинг — один из величайших умов нашего времени. Он известный физик-теоретик, который родился 8 января 1942 года (спустя 300 лет после смерти Галилея) в Оксфорде, Англия, пишет Cluber.com.ua.

Еще маленьким ребенком, он хотел изучать математику, но в колледже, он увлекся естественными науками. Однако, в 21 год у Стивена Хокинга появились симптомы БАС (боковой амиотрофический склероз). Врачи прогнозировали ему два с половиной года жизни. Однако, он дожил до 76 лет и сделал огромный вклад в науку и стал вдохновителем для многих людей.

Послание Стивена Хокинга для людей с депрессией

Один из самых ярких умов человечества не позволил этим жизненным проблемам остановить его. Он продолжал учиться и получил двенадцать научных степеней, посвятил свою жизнь поиску ответов на самые важные вопросы вселенной. Он исследовал фундаментальные Теорию большого взрыва и Теорию Струн. Ученый не мог говорить или двигаться, провел жизнь в инвалидном кресле, но нашел способ вдохновить мир, побуждая нас искать ответы в звездах. Он говорил:

Не забудьте взглянуть на звезды, а не на ноги. Никогда не сдавайтесь. Работа дает вам смысл и цель. И если вам посчастливилось найти любовь, помните, что она есть и не отказывайтесь от нее.

Однажды, во время одной из лекций в Лондоне Хокинг сравнивал черные дыры с депрессией, давая понять, что их невозможно избежать.

Главная мысль этой лекции состоит в том, что черные дыры не такие черные, как выглядят. Они — не вечные тюрьмы, как когда-то думали. Вещи могут выйти из черной дыры. Поэтому, если вы чувствуете, что находитесь в черной дыре, не сдавайтесь. Выход есть.

Отвечая на вопрос о его инвалидности, он говорит: «Жертва должна иметь право закончить свою жизнь, если захочет. Но я думаю, что это была бы большая ошибка. Как бы ни была плоха жизнь, всегда есть что-то, что вы можете сделать и добиться успеха. Есть жизнь — есть надежда».

Он продолжил лекцию вдохновляющими словами об инвалидах:

Если вы инвалид, вероятно, это не ваша вина, но нехорошо обвинять мир или ожидать, что он пожалеет вас. Человек должен позитивно относиться ко всему и максимально использовать ситуацию, в которой оказался. На мой взгляд, следует сосредоточиться на действиях, в которых физическая инвалидность не станет серьезным препятствием. Я боюсь, что Олимпийские игры для инвалидов не для меня, но это и не проблема. Ведь, наука — отличная область для людей с ограниченными возможностями.

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