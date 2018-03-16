пятница, 16 марта 2018 г.
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Вот шалуньи! Tinder назвал десять самых популярных женских имен

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ФОТО: Scanpix

Совсем недавно одно из самых популярных в мире приложение для знакомств «Тиндер» предоставило нам эксклюзивную статистическую информацию: 10 самых популярных в «Тиндере» мужских имен.

Похоже, «Тиндеру» понравилось делиться с нами эксклюзивной информацией. Иначе как объяснить, что «Тиндер» только что поделился с нами еще одним эксклюзивом — назвал 10 самых популярных в приложении женских имен, пишет MAXIM.

Разумеется, мы, в свою очередь, спешим поделиться этой бесценной информацией с тобой.

1. Кристина

2. Елизавета

3. Валерия

4. Ангелина

5. Милана

6. Илона

7. Ксения

8. Виолетта

9. Дарина

10. Влада

Почему нас удивляют эти имена? Да потому, что они настолько редкие, что едва ли мы встречали их в жизни. Так что их популярность в «Тиндере» можно объяснить экзотичностью: видимо, когда тебе попадается Милана, ты просто не находишь в себе смелости смахнуть ее влево. Все же такая редкость.

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