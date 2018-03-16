Вот шалуньи! Tinder назвал десять самых популярных женских имен

Похоже, «Тиндеру» понравилось делиться с нами эксклюзивной информацией. Иначе как объяснить, что «Тиндер» только что поделился с нами еще одним эксклюзивом — назвал 10 самых популярных в приложении женских имен, пишет MAXIM .

Почему нас удивляют эти имена? Да потому, что они настолько редкие, что едва ли мы встречали их в жизни. Так что их популярность в «Тиндере» можно объяснить экзотичностью: видимо, когда тебе попадается Милана, ты просто не находишь в себе смелости смахнуть ее влево. Все же такая редкость.