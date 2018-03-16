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  • 68-летняя Пугачева оголилась на публике

68-летняя Пугачева оголилась на публике

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Алла Пугачева

ФОТО: vk.com/allapugachevapro

Алла Пугачева посетила модный показ Игоря Гуляева. Внешний вид Примадонны привел общественность в неописуемый восторг.

В Москве в рамках Недели моды MBFW Russia состоялся показ дизайнера Игоря Гуляева. В числе почетных гостей были поп-король Филипп Киркоров, актриса Олеся Судзиловская, радиоведущая Алла Довлатова, танцор Евгений Папунаишвили, певица Катя Лель и многие другие.

Впрочем, все взгляды были прикованы к Алле Пугачевой. Примадонна явилась на мероприятие в ультрасовременном наряде: лаконичное черное платье, сюртук в тон и высокие сапоги. Образ дополнили широкий пояс, массивное украшение на шее и митенки на руках. Рыжие локоны артистка убрала в затейливую прическу, оставив по бокам кудрявые пряди.

Общественность пришла в восторг от цветущего вида певицы, а особое внимание привлекли ее колени. В таком возрасте принято прятать столь интимную часть тела от посторонних глаз, однако это не для смелой Примадонны. Артистка находится в великолепной форме.

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