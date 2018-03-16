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В Сети обсуждают образ Анастасии Заворотнюк на похоронах Табакова ФОТО!

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ФОТО: Evgenya Novozhenina/Sputnik

В Москве состоялось прощание с прославленным артистом Олегом Табаковым. На траурной церемонии присутствовало множество знаменитостей, особо выделилась актриса Анастасия Заворотнюк.

Евгений Миронов, Константин Хабенский, Владимир Меньшов, Вера Алентова, Ирина Мирошниченко, Филипп Янковский, Ирина Апексимова, Михаил Боярский, Владимир Машков... Практически все российские артисты пришли, чтобы отдать последнюю дань уважения покойному Олегу Табакову.

Однако когда в театре появились Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев, положение сил несколько изменилось. Многие фотографы немедленно защелкали затворами камер, увидев, какой стильный наряд для прощания с Олегом Табаковым выбрала звезда сериала "Моя прекрасная няня".

На актрисе было черное пальто по фигуре с соболиным мехом на воротнике и маленькая шляпка с вуалью. Волосы популярная актриса убрала, чтобы открыть лицо, которое чуть тронула косметикой. На фоне многих артисток, кто вообще отказался от макияжа в этот печальный день, Заворотнюк выглядела невероятно стильно.

Не хуже смотрелся и ее супруг, прославленный фигурист Петр Чернышев. Спортсмен также появился на публике в темном пальто и водолазке в тон. Муж актрисы нес в руках букет красных роз.

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